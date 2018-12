POL-PPRP: Ausgeparkt und abgehauen

Ludwigshafen (ots) - Einen Sachschaden von mindestens 500 Euro verursachte ein Unbekannter am Samstag (01.12.2018), gegen 13.30 Uhr, als er mit seinem PKW auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße rückwärts ausparkte und gegen einen Audi A3 fuhr. Der Unfall wurde zufällig von der 27-jährigen Geschädigten beobachtet. Der Unfallverursacher stieg anschließend aus und begutachtete den Schaden. Er stellte für sich selbst fest, dass es zu keinem Schaden gekommen sei. Daraufhin stieg er wieder in sein Auto und fuhr davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen PKW soll es ich um einen silbernen Audi A4 gehandelt haben. Der flüchtige Fahrer war männlich, zirka 60 Jahr alt und zwischen 1,65 und 1,70 m groß.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

