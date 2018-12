POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfallflucht mit gestürztem Rollerfahrer

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, d. 01.12.2018, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Parkplatzausfahrt des türkischen Supermarkts "Bereketli" in der Industriestraße in Ludwigshafen ein Verkehrsunfall, wobei ein Rollerfahrer einem zurückfahrenden weißen Pkw BMW auswich und hierbei zu Boden stürzte. Im Anschluss entfernte sich der Pkw von der Unfallstelle, bevor die Polizei vor Ort erschien.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachten haben oder Hinweise zum Kennzeichen des Pkw machen können, werden gebeten dies der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621/963-2222 zu melden.

