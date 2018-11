POL-HA: Tätliche Auseinandersetzung auf Sportplatz

Hagen (ots) - Am Samstag geriet ein 12-jähriger Junge während eines Fußballspiels um 14.00 Uhr auf einem Sportplatz in der Haßleyer Straße mit einem Gegenspieler in eine Rangelei. Plötzlich eilte der 47-jährige Vater des Gegenspielers auf den Platz und griff dem 12-Jährigen an den Hals. Der Junge klagte über Schmerzen am Kehlkopf und musste ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

