POL-HA: Plakate in Volme geworfen

Hagen (ots) - Im Rahmen der Kulturveranstaltung "Das Klavier in der Volme", das an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren erinnern soll, befestigten die Veranstalter Plakate mit Kabelbindern auf der Volmebrücke an der Badstraße. Einige dieser Kabelbinder wurden offensichtlich von Unbekannten am Wochenende durchtrennt. Einige Transparente landeten auf dem Gehweg, andere in der Volme. Da eine politisch motivierte Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm der Staatsschutz des PP Hagen die weiteren Ermittlungen. Auf dem Bodelschwinghplatz wurde ein Klavier der Kulturveranstaltung im Wert von 150 Euro zunächst entwendet, später aber beschädigt wieder aufgefunden. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht kein Zusammenhang mit dem Plakat-Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei unter 986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell