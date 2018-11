POL-HA: Schwerer Unfall auf der Eckeseyer Straße

Hagen (ots) - Am Montagmorgen, gegen 06:40 Uhr, ereignete sich auf der Eckeseyer Straße in Höhe eines ehemaligen Baumarktes ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann befuhr mit seinem Kastenwagen die Eckeseyer Straße aus Richtung Becheltestraße in Richtung Innenstadt und bog links auf das Gelände des ehemaligen Baumarktes ein. Dabei übersah er einen 50-jährigen Yamaha-Fahrer, der die Eckeseyer Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung Becheltestraße befuhr. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Heck des Pkw, kam zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er in ein Hagener Krankenhaus gebracht wurde. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 20.000 Euro. Die Eckeseyer Straße war in Richtung Vorhalle für ca. 30 Minuten gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell