POL-HA: Einbrecher werden gestört

Hagen (ots) - Am Sonntag kehrte ein 79-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Ehefrau um 18.55 Uhr zu sich nach Hause in die Kornstraße zurück. Beim Betreten des Hauses vernahm er verdächtige Geräusche. Der 79-Jährige schaltete das Licht ein und begab sich ins Wohnzimmer. Hier bemerkte er Hebelspuren an der Terrassentür. Außerdem war das Rollo hochgeschoben. Offensichtlich wurden die Einbrecher durch die Rückkehr der Bewohner gestört und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

