Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Rehweiler (ots)

Am 27.03.2019, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 60-jähriger PKW-Fahrer die B423 von Rehweiler in Richtung Betthausen. In der entgegengesetzten Richtung hielt zu diesem Zeitpunkt ein Müllwagen in der Hauptstraße in Rehweiler an. Der 19-jährige Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens wollte hinter dem Müllwagen die Fahrbahn überqueren, um den auf dem gegenüberliegenden Gehweg befindlichen Müll einzusammeln. Hierbei wurde er von dem 60-jährigen PKW Fahrer erfasst. Der 19-jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kaiserslautern verbracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die B423 voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell