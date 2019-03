Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifensteher unterwegs

Ramstein-Miesenbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde in Ramstein in der Miesenbacher Straße in Höhe des Anwesens 58 ein Audi A 8 beschädigt. Kurz nach 2 Uhr hatte ein Zeuge die Alarmanlage des Pkw gehört, jedoch niemanden gesehen. Am Mittwochmorgen stellte der Fahrzeug-Eigentümer fest, dass ein Reifen platt gestochen worden war. Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können. Hinweise an Polizei Landstuhl 06371 / 9229-0

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell