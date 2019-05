Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Breckerfeld (ots)

Am 25.05.2019, 06:55 Uhr, befährt ein 28-jähriger Mann aus Kierspe mit seinem Pkw, Mercedes, die Brantener Straße in Fahrtrichtung Halver. Eine 33-jährige Halveranerin befährt mit ihrem Pkw, Skoda, die Brantener Straße in Fahrtrichtung Breckerfeld und biegt an der Einmündung zur Dahlerbrücker Straße nach links ab. Sie missachtet hierbei den Vorrang des Mercedes-Fahrers. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der 28-jährige Mercedes-Fahrer wird hiebei schwer verletzt und mittels Rettungswagen dem Kreiskrankenhaus in Lüdenscheid zugeführt. Die 33-jährige Halveranerin wird leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme muss der Unfallbereich zeitweise komplett gesperrt werden.

