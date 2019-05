Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Wetter (ots)

Am 25.05.2019, um 01:40 Uhr, befährt ein 25-jähriger Hagener mit seinem Pkw, Chrysler, die Straße "An der Kohlenbahn" aus Fahrtrichtung Hagen kommend in Fahrtrichtung Wetter. Ein 44-jähriger Hagener biegt mit seinem Pkw, Opel, von der in seiner Fahrtrichtung rechtsseitig gelegenen BAB 1 Abfahrt vor ihm auf die Straße ein. Er missachtet hierbei die Vorfahrt des 25-jährigen Hageners. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Durch die Feuerwehr werden auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Der 25-jährige Hagener wird leicht verletzt und mittels Rettungswagen dem EVK in Hagen zugeführt.

