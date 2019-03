Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb macht sich mit gelben Mountainbike davon

Kaiserslautern (ots)

Ein 24-Jähriger beobachtete am Sonntagnachmittag einen Fahrraddieb, wie er sich mit einem gelben Mountainbike davon machte. Es war das Fahrrad des 24-Jährigen.

Der Geschädigte saß in einem Café, sein Fahrrad stand draußen - unverschlossen - als dem Mann vor dem Café ein Verdächtiger auffiel. Doch da war es bereits zu spät. Der Unbekannte hatte sich auf das etwa 5.500 Euro teure Mountainbike des 24-Jährigen gesetzt und trat in die Pedale. Mit dem Fahrrad der Marke Santa Cruz flüchtete der Dieb durch die Glockenstraße in Richtung Hauptbahnhof.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell