POL-HI: Baustellenampel nach Entwendung der Akkus in "Innerste" versenkt

Hildesheim (ots) - Grasdorf/ Holle (web)- Am heutigen Montag, gegen 15:00 Uhr, meldete ein Mitarbeiter einer Verkehrssicherungsfirma, dass eine Baustellenampel der Innerstebrücke (L 493 Grasdorf-Holle) von unbekannten Peronen in die Innerste geworfen worden war. Eine Überprüfung ergab, dass eine Behelfsampel tatsächlich aufrecht in der Innerste stand. Eine Bergung war ohne Hilfsmittel nicht möglich.

Da ein mögliches Auslaufen der Akkus verhindert werden sollte wurde die Freiwillige Feuerwehr Grasdorf um Unterstützung gebeten. Den sechs ehrenamtlichen Helfern gelang es schließlich die Baustellenampel ans Ufer zu ziehen und im Anschluss zu bergen.

Nach der Bergung wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter das Akkufach aufgebrochen und die darin befindlichen Batterien entwendet hatten. Vermutlich zur Spurenvernichtung war die Ampel im Anschluss in der Innerste versenkt worden. Bisherige Ermittlungen ergaben als mutmaßlichen Tatzeitraum die Nacht vom zurückliegenden Samstag auf Sonntag. Der Schaden an der Baustellenampel wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter Tel. 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell