POL-HI: Unfall zwischen Pkw und Longboardfahrer

Hildesheim (ots) - (jpm)Am 26.11.2018, gegen 13:00 Uhr wurde ein 16-jähriger von einem Pkw erfasst, als er mit seinem Longboard die Fußgängerfurt auf der Kardinal-Bertram-Straße Ecke Schuhstraße in Hildesheim überquerte. Der Jugendliche blieb dabei unverletzt, jedoch wurde sein Board zerstört.

Der 16-jährige überquerte nach eigenen Angaben die Fußgängerfurt der Kardinal-Bertram-Straße, vom Pfaffenstieg kommend, bei Grünlicht in Richtung Schuhstraße. Während der Überquerung wechselte die Ampel von Grün- auf Rotlicht. In diesem Augenblick bog ein silberfarbener Pkw aus der Schuhstraße nach rechts in die Kardinal-Bertram-Straße ab. Der 16-jährige ging davon aus, dass das Fahrzeug anhalten wird. Der Pkw fuhr jedoch weiter. Der Jugendliche sprang von seinem Longboard, stürzte zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Der Pkw fuhr noch ein paar Meter weiter und hielt an. Der Fahrzeugführer stieg aus und äußerte, dass der Jugendliche nicht bei rot fahren solle. Das Longboard des jungen Mannes wurde durch das Fahrzeug mitgeschleift und ist durchgebrochen. Der Pkw-Fahrer setzte sich anschließend in sein Fahrzeug und fuhr weiter. Der Jugendliche blieb unverletzt.

Bei dem Pkw handelte es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen, evtl. einen Renault. Das Kennzeichen soll mit den Buchstaben KN beginnen.

Der Fahrzeugführer wurde wie folgt beschrieben: Vermutlich deutsch - ca. 60-70 Jahre alt - kurze, weiße Haare - weißer Schnurbart - ca. 160 cm groß - schlank - rundliche Brille.

Auf dem Beifahrersitz soll eine weibliche Person, ca. 60-70 Jahre alt, gesessen haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder der Fahrer selbst werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

