POL-HI: Alkoholisiert mit Pkw-Anhänger-Gespann unterwegs

Hildesheim (ots) - (jpm)Am 25.11.2018, gegen 13:45 Uhr wurde in der Hafenstraße in Hildesheim ein Pkw-Anhänger-Gespann kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert und der Anhänger zu schwer war.

Ein Beamter des Hildesheimer Streifendienstes stellte am 25.11.2018 im Lerchenkamp in Hildesheim einen Skoda Yeti samt Anhänger fest, der in Richtung Mastbergstraße unterwegs war. Zwischen dem Gespann und dem Streifenwagen befanden sich dabei noch zwei weitere Fahrzeuge. Für den Beamten hatte es den Anschein, als ob der Pkw seine Geschwindigkeit erhöhte und versuchte Distanz aufzubauen. In der Hafenstraße wurde der 60-jährige Fahrzeugführer aus Gifhorn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille.

Der Mann wurde zur Wache in die Schützenwiese verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Im Anhänger transportierte der Mann Brennholz. Eine Überprüfung ergab, dass der Anhänger um ca. 1.000 kg überladen war. Außer einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr kommt auf den 60-jährigen eine weitere Anzeige wegen Überladung hinzu.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell