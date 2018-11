POL-HI: ALFELD (dei) Trunkenheit im Straßenverkehr

Hildesheim (ots) - Sonntag, 25.11.2018, 14:15 Uhr, 31061 Alfeld, Im Wambeck

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 51-jährige Alfelderin mit ihrem Pkw kurz zu einer Tankstelle um einzukaufen. Eine aufmerksame Zeugin vermutete, dass die Kundin alkoholisiert sei und informierte die Polizei. Bei einer polizeilichen Kontrolle an ihrer Wohnanschrift, wurde durch die eingesetzten Beamten Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Die Fahrzeugführerin muss demnächst für einen Monat auf ihren Führerschein verzichten und ein Bußgeld zahlen.

