POL-HI: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Hildesheim (ots) - Algermissen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in einem Zeitraum vom 24.11.2018, 09.30 Uhr - 25.11.2018, 08.00 Uhr die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus im Bischofskamp in Algermissen aufzuhebeln. Vermutlich fühlte der Täter sich in seinem Vorhaben durch einen Nachbarn gestört, denn dieser sah am 24.11.2018 spätnachmittags bei Dunkelheit eine schlanke Person von dem Grundstück des Geschädigten laufen. Der Nachbar selber schöpfte zu dem Zeitpunkt noch keinen Verdacht und informierte deshalb nicht die Polizei.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-985115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell