POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hildesheim (ots) - Nordstemmen. In der Zeit vom 23.11.2018, 16.30 Uhr - 24.11.2018, 12.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Terrassentür sowie das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Rosenstraße in Nordstemmen aufzuhebeln. Trotz mehrmaliger Hebelversuche gelangten die Täter nicht in das Objekt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-985115 zu melden.

