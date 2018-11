POL-HI: Einbruch in Vereinsheim

Hildesheim (ots) - (jpm)Im Zeitraum vom 21.11.2018, 23:00 Uhr bis zum 22.11.2018, 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Marienburger Straße in Hildesheim.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich bisher unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang in das betroffene Objekt. Zuvor rissen sie einen am Gebäude befestigten Bewegungsmelder ab. Im Inneren des Vereinsheims wurde der Thekenbereich durchsucht. Gestohlen wurden zwei Geldkassetten, in denen sich zusammen ein unterer dreistelliger Geldbetrag befand. Ferner nahmen die Täter zwei Stangen Zigaretten sowie einen Flachbildfernseher mit.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell