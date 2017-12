POL-PDNW: Zeugenaufruf zu einem Kennzeichendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 21.12.17, gegen 18.00 Uhr, wurde durch einen Passanten beobachtet, wie auf dem unbeleuchteten und unbefestigten Parkplatz in Neustadt, hinter der Festwiese, 3 bis 4 Männer an einem Kombi die Kennzeichenschilder austauschten. Im Rahmen der Überprüfungen konnte dann ein roter Kastenwagen ohne Kennzeichenschilder festgestellt werden. Das Kennzeichenpaar wurde offensichtlich durch die verdächtigen Männer zuvor entwendet. Eine nähere Beschreibung zu den Tätern liegt bisher nicht vor. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Neustadt unter Tel.: 06321/8540 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegengenommen.

