POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Täterfestnahme nach Einbruch in Juweliergeschäft

Hildesheim (ots) - (jpm)Am 24.10.2018, gegen 04:10 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Scheelenstraße in Hildesheim. Drei Täter flüchteten vom Tatort, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung im Bereich der Steingrube gestellt und festgenommen werden.

Den Ermittlungen zufolge schlugen die Täter mit einem Hammer ein Loch in das Schaufenster des betroffenen Juweliers. Hiernach entnahmen sie mehrere Ringe aus den Auslagen und flüchteten in Richtung Rathausstraße und weiter in Richtung Zingel. Die Täter wurden bei der Tatausführung durch Zeugen beobachtet, die die Polizei informierten. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Kurze Zeit später konnten drei Männer, im Alter von 22, 35 und 40 Jahren, auf welche die Beschreibung der Zeugen passte, im Bereich der Steingrube festgestellt werden. Nach Ansprache durch die Polizei warf einer der Männer zwei Handschuhpaare weg. Ferner fanden die Beamten im Nahbereich des Kontrollortes zwei Taschen. In einer der Taschen befanden sich 56 Ringe im Wert von mehreren Tausend Euro, die dem betroffenen Juweliergeschäft zugeordnet werden konnten und sichergestellt wurden. Die Männer wurden festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Als es hell war, konnte bei einer nochmaligen Suche im Nahbereich des Festnahmeortes ein Hammer aufgefunden werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um das Tatwerkzeug handelte.

Das Amtsgericht Hildesheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim am 24.11.2018 einen Haftbefehl gegen die drei Männer. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittler prüfen einen eventuellen Tatzusammenhang zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Rathausstraße in der Nacht vom 21. zum 22.11.2018.

