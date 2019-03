Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zechbetrug: Ohne Geld in die Diskothek

Kaiserslautern (ots)

Weil er seine Getränke nach einer durchzechten Nacht am Sonntag nicht bezahlte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Betruges gegen einen 21-Jährigen. Dem Mann wird vorgeworfen, für 35 Euro in einer Diskothek Getränke konsumiert zu haben. Dies bestritt der 21-Jährige, der sichtlich betrunken war. Er erklärte den Beamten, dass er schon ohne Geld in die Diskothek gekommen sei. Lediglich zwölf Cent fanden sich in seinem Geldbeutel. Jetzt muss er sich wegen des Verdachts des Zechbetrugs verantworten. |erf

