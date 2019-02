Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betäubungsmitteleinfluss im Verkehr

Lauterecken (ots)

Ein 21-Jähriger hat am Dienstagabend unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen. Der junge Mann wurde mit seinem PKW in der Hauptstraße kontrolliert. Den Streifenpolizisten fielen seine Nervosität und ein starkes Zittern auf. Weitere Koordinationstests führten nicht zu seiner Entlastung sondern verstärkten den Verdacht des Betäubungsmitteleinflusses. Ein Urintest reagierte schließlich positiv auf THC. Zur Sicherung des Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens wurde eine Blutprobe genommen. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

