Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ein verkehrssicheres Fahrrad trägt dazu bei, gefahrlos unterwegs zu sein

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am nächsten Montag (03.06) beteiligt sich die KPB EN an dem landesweiten Kontroll-/Aktionstag "Fahrrad und Pedelec". In unserem Zuständigkeitsbereich verunglückten bisher in diesem Jahr 14 Fahrrad-und Pedelecfahrer, das sind in etwa genauso viele wie im Vorjahr. Wir werden am Montag unser Augenmerk besonders auf Radfahrer richten, insbesondere ob sich diese an die Verkehrsregeln halten und die Fahrräder verkehrssicher sind. Die Kontrollen werden in Wetter und Herdecke, Schwelm und Ennepetal sowie in Hattingen und Sprockhövel stattfinden. Ab 13:00 Uhr werden wir mit einem Infostand in Herdecke am Schiffswinkel bereit stehen und Fragen rund um das Thema Fahrrad, E-Bike und Pedelec beantworten.

