POL-PPWP: Straßensperrungen wegen Firmenlauf

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Kaiserslauterer Firmenlaufs werden am morgigen Donnerstag, 23. Mai, ab nachmittags bis in den Abend hinein mehrere Straßenzüge vorübergehend gesperrt. Es kann deshalb in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Verkehrsteilnehmer, die in dieser Zeit die Innenstadt passieren oder ein konkretes Ziel ansteuern wollen, müssen möglicherweise Umwege in Kauf nehmen und sollten mehr Zeit einplanen. Die Polizei empfiehlt: Informieren Sie sich vorab über Alternativrouten und Ausweich-Parkplätze.

Von den Sperrungen betroffen sind nach Angaben des Veranstalters die Straßen entlang der Laufstrecke (im Kartenausschnitt blau markiert) sowie Kreuzungen zu abzweigenden Straßen. Geplant sind im Einzelnen folgende Straßensperrungen:

- Vollsperrung Ecke Lutrinastraße/Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße ab 16 Uhr

- Vollsperrung Ecke Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße bis Spittelstraße ab 17 Uhr

- Vollsperrung Ecke Fruchthallstraße/Spittelstraße (stadtauswärtsführende Fahrbahnen) ab 17 Uhr

- Vollsperrung der gesamten Laufstrecke ab 17:40 Uhr; das heißt: Spittelstraße, Fruchthallstraße, Fackelstraße, Riesenstraße, Eisenbahnstraße, Barbarossastraße, Bismarckstraße, Schubertstraße, Schulstraße, Adolph-Kolping-Platz, Friedrichstraße, Augustastraße, Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße

Die angegebenen Zeiten können sich situationsbedingt kurzfristig ändern. Wenn alle Läufer die Strecke absolviert haben, werden die Straßen wieder freigegeben.

Auch für die Parkplatz-Suche der Hinweis: Die Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen und Parkhäusern, die im Veranstaltungsbereich liegen, können während der Sperrungen nicht oder nur eingeschränkt benutzt werden. So kann beispielsweise das Parkhaus unter dem Stiftsplatz ab 16 Uhr nur noch über die Spittel-/Fischerstraße angefahren werden. Ab 17 Uhr ist keine Einfahrt mehr möglich, zwischen (ca.) 17.45 und 18.45 Uhr auch keine Ausfahrt. Das gleiche gilt für das Parkhaus der Kreissparkasse am Altenhof. Auch das Parkhaus in der Lutrinastraße kann während des Laufs weder angefahren noch verlassen werden.

Teilnehmern und Besuchern der Veranstaltung wird empfohlen, umliegende Parkhäuser und Parkplätze (beispielsweise Bremerstaße/Dunkeltälchen) zu nutzen. Wegen der Kaiserslauterer Mai-Kerwe steht der Messeplatz dieses Jahr nicht als Parkraum zur Verfügung.

Parallel ist auch der Öffentliche Personen-Nahverkehr in der Innenstadt von den Straßensperrungen (teilweise) betroffen. Einige Haltestellen können während der jeweiligen Sperrungen nicht angefahren werden. ÖPNV-Nutzer werden gebeten, sich frühzeitig zu informieren.

Das Polizeipräsidium Westpfalz ist rund um den Firmenlauf mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Laufstrecke abzusichern und einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Der Veranstalter erwartet rund 7.500 Teilnehmer. Wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern und natürlich auch den Besuchern eine unfall- und staufreie Anreise nach Kaiserslautern sowie einen erfolgreichen Lauf! | cri

Informationen der Stadt Kaiserslautern zum Firmenlauf finden Sie hier: https://s.rlp.de/Tl2Zo

