Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Türen aufgehebelt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Gebäude in der Straße "Untere Eselsmühle" ist in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern geworden. Am frühen Montagmorgen stellten Verantwortliche fest, dass mehrere Türen übers Wochenende aufgehebelt und eine Ständerwand beschädigt wurde(n).

Ersten Überprüfungen zufolge waren die Täter durch ein Fenster eingestiegen, das möglicherweise nur gekippt war. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Bisherige Ermittlungen ergaben Hinweise auf zwei Personen, die als Tatverdächtige in Frage kommen. Sie hielten sich in einer Nacht im Eingangsbereich des Gebäudes auf. Bei den beiden Unbekannten handelt es sich um männliche Personen mit normaler bis sportlicher Figur in dunkler Kleidung. Näheres ist bislang nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell