Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 34-Jähriger tritt fremde Haustüre ein

Pirmasens (ots)

Passanten meldeten am Donnerstagabend, gegen 22:40 Uhr, der Polizei einen randalierenden Mann in der Fröhnstraße. Dieser hatte eine Haustür durch Fußtritte beschädigt. Die Polizei konnte den Täter wenig später in der Goethestraße mit seinem Fahrrad anhalten. Der der Polizei nicht unbekannte 34-Jährige verhielt sich zunächst aggressiv und ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Auf Anfrage gab er schließlich an, die Tür eingetreten zu haben, weil er dazu Bock hatte. Der Schaden an der Tür des Mehrfamilienhauses wird auf ca. 1000.- Euro geschätzt.

