Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gaststätte

Zweibrücken (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum 14.03.2019 in eine Gaststätte am Schlossplatz ein und hebelten drei Spielautomaten auf, aus denen sie eine noch nicht bekannte Summe an Münzgeld entwendeten. Die Tat ereignete sich zwischen 23.30 Uhr und 05.45 Uhr. Der Sachschaden an den Automaten beträgt ca. 3.000 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben.

