Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Vorsicht an Bahnübergängen

Alt Duvenstedt (ots)

Aufgrund der Instandsetzungsarbeiten nach dem schweren Bahnunfall in Alt Duvenstedt musste die Technik an den umliegenden Bahnübergängen abgeschaltet werden und wird nach Auskunft der Deutschen Bahn mit sogenannten Bahnübergangsposten abgesichert.

Sollte kein Sicherungspersonal anwesend sein, so haben die Lokführer die Anweisung vor dem Bahnübergang anzuhalten, einen Achtungspfiff abzugeben und sich in Schritttempo in den Bahnübergang zu tasten und erst dann zu beschleunigen.

Die Landes- und Bundespolizei sowie die Deutsche Bahn bitten alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht beim Heranfahren an die Bahnübergänge. Bitte beachten Sie unbedingt, das Andreaskreuz bedeutet "Schienenfahrzeuge ist Vorrang zu gewähren"

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell