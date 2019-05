Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: "Trainspotter" im Gleis sorgt für Einsatz der Bundespolizei

Niebüll (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16.45 Uhr bemerkte eine Streife der Bundespolizei beim Überqueren des Bahnüberganges in der Gather Landstraße in Niebüll, dass sich ein Mann an den Gleisen aufhielt.

Die Beamten stoppten sofort, holten den Mann aus dem Gefahrenbereich und stellten ihn zur Rede. Der 54-Jährige Mann aus Hessen gab an, Züge fotografieren zu wollen. Über die Lebensgefahr in die er sich begeben hatte, war er sich offensichtlich nicht im Klaren.

Er muss mit einer Anzeige rechnen. Der Zugverkehr war nicht beeinträchtigt.

