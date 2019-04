Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfallflucht - Polizei sucht Geschädigten

Mutterstadt (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09:20 Uhr hat eine Autofahrerin vermutlich einen in der Speyerer Straße geparkten Pkw gestreift. Die Frau hat ein Geräusch gehört, angehalten und umgedreht. Bei den Fahrzeugen, die sie überprüft hat, hatte sie keine Schäden festgestellt. Allerdings konnte sie die Unfallörtlichkeit nicht mehr genau benennen. Am rechten Außenspiegel ihres Fahrzeugs waren jedoch rote Lackanhaftungen zu sehen. Sie hat den Unfall dann später selbst bei der Polizei gemeldet. Die Polizei sucht nun ein vermutlich rotes Fahrzeug, das einen korrespondierenden Streifschaden aufweist. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

