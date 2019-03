Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstahl aus Pkw

Bad Dürkheim (ots)

Am Nachmittag, den 20.03.19, meldeten sich bei der Polizei drei Pkw-Besitzer, aus deren verschlossenen Fahrzeugen in der Nacht zum 20.03.19 bisher unbekannte Täter, auf nicht bekannte Art und Weise Gegenstände entwendet hatten. An allen Fahrzeugen konnten keine Aufbruchsspuren festgestellt werden. Aus einem im Lindenring, in der Einfahrt zu einem Anwesen geparkten Hyundai wurde einen Laptop entwendet. Weiterhin war das Handschuhfach durchsucht und die Abdeckung zu dem unter dem Lenkrad befindlichen Sicherungskasten geöffnet worden. Aus einem im Oleanderweg in Höhe des Anwesens 8 abgestellten Seat wurden aus einem Ablagefach ein Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten und ein Päckchen Zigaretten entwendet. Ebenfalls aus einem im Oleanderweg in Höhe des Anwesens 10 abgestellten BMW wurden Bargeld, ein Geschenkgutschein und eine Flasche Parfüm "Pier Cardin" entwendet. Der jeweils entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell