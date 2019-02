Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Ferienhaus

54568 Gerolstein, Büscheich, In der Leyen (ots)

In der Nacht zum 23.02.2019 wurde durch bislang unbekannte Täter in ein Ferienhaus in Gerolstein, Ortsteil Büscheich, In der Leyen, eingebrochen. Die Ermittlungen hinsichtlich des erlangten Diebesgutes und der Täter wurden aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0 oder Gerolstein, Tel. 06591 9526-0.

