Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

54570 Pelm, Hauptstraße (ots)

In der Hauptstraße in Pelm wurde in der Zeit vom 21.02.2019, 10:00 Uhr - 23.02.2019, 11:50 Uhr eine Hauswand durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0.

