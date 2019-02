Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Daun, Wirichstraße (ots)

Am 23.02.2019, in der Zeit von 7:50 - 9:00 Uhr, beschädigte ein Pkw vermutlich beim Rangieren mit seiner Anhängerkupplung ein anderes geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich auf der Parkfläche vor einem Friseurgeschäft in der Wirichstraße in Daun. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0.

