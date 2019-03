Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Vorfahrt missachtet

Freinsheim (ots)

Ein Schaden von ca. 5.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am 19.03.19, gegen 10:20 Uhr an der Kreuzung Badstraße / Erpolzheimer Straße. Eine 37-jährige VW-Fahrerin hatte an der Kreuzung nicht die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt einer 68-jährigen Skoda-Fahrerin beachtet und es kam daher zum Unfall. Beide Fahrzeugführerinnen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell