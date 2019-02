Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (151/2019) Raub auf Schnellrestaurant in Duderstadt

Göttingen (ots)

Duderstadt, Am Euzenberg Montag, 25. Februar 2019, gegen 00.45 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Am frühen Montagmorgen (25.02.19) hatten zwei Räuber gegen 00.45 Uhr ein Schnellrestaurant in der Straße Am Euzenberg in Duderstadt (Landkreis Göttingen) überfallen.

Zum Zeitpunkt des Überfalls war die Filiale bereits für den Kundenverkehr geschlossen. Ein Mitarbeiter und drei Angestellte einer Reinigungsfirma waren noch vor Ort, blieben aber glücklicherweise unverletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen betraten die maskierten Männer das Schnellrestaurant, bedrohten die anwesenden Personen mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe des Geldes. Mit der Beute in noch unbekannter Höhe flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang ergebnislos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. männlich, ca. 1,80 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet 2. männlich, ca. 1,85 Meter groß, schlank, dunkelblonde Augenbrauen, dunkel gekleidet.

Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter der Telefonnummer 05527/9801-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell