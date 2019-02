POL-GÖ: (150/2019) Brand einer Blockhütte in Seeburg - Rund 30.000 Euro Schaden, Ursache noch unklar, Polizei Göttingen ermittelt

Polizeiinspektion Göttingen

Göttingen (ots)

Seeburg (Landkreis Göttingen), Frondeichstraße Montag, 25. Februar 2019, gegen 01.25 Uhr

SEEBURG (mb) - In der Frondeichstraße in Seeburg (Landkreis Göttingen) ist am frühen Montagmorgen (25.02.19) gegen 01.25 Uhr bei dem Brand einer Blockhütte nach ersten vorläufigen Schätzungen vermutlich ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Dank der alarmierten Ortsfeuerwehren aus Seeburg, Seulingen, Ebergötzen und Bernshausen konnte der Vollbrand unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren rund 45 Kameraden im Einsatz.

Durch den Brand wurde die Blockhütte so stark beschädigt, dass sie in Teilen einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar ist.

Was das Feuer auslöste, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

