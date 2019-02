Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (147/2019) Unfallflucht in Hann. Münden - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Gimter Straße Montag, 18. Februar 2019, in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 15.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag (18.02.19) in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 15.50 Uhr auf einem Großparkplatz in der Gimter Straße in Hann. Münden einen schwarzen Hyundai am hinteren linken Stoßfänger beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der am Wagen entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05541/951-0 bei der Polizei in Hann. Münden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell