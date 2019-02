POL-GÖ: (146/2018) Vermutlich Gas mit Bremse verwechselt - Seniorin fährt mit PKW in Fenster einer Bankfiliale in Adelebsen, niemand verletzt

Polizeiinspektion Göttingen

Adelebsen, Burgstraße Donnerstag, 21. Februar 2019, gegen 10.15 Uhr

ADELEBSEN (jk) - Eine Seniorin aus dem Landkreis Göttingen ist am Donnerstagvormittag (21.02.19) gegen 10.15 Uhr mit ihrem Mercedes in die Fensterscheibe einer Bankfiliale in Adelebsen (Landkreis Göttingen) gefahren. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang offen. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau mit dem PKW in eine Parklücke einparken und verwechselte dabei vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge fuhr die Limousine mit aufheulendem Motor über die Begrenzung der Parkbucht hinaus, querte einen Fußweg und kam anschließend mit der Fahrzeugfront in einem bodentiefen Fenster der dahinterliegenden Bankfiliale zum Stehen.

