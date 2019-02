Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (144/2019) Einbruch in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Königsallee in der Nacht zu Mittwoch, 20. Februar 2019

GÖTTINGEN (mb) - Aus einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in der Königsallee in Göttingen haben Unbekannte bei einem Einbruch in der Nacht zu Mittwoch (20.02.19) nach ersten Informationen einen Fernseher mit Fernbedienung gestohlen. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Gebäudekomplex ein. Von den Einbrechern fehlt jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

