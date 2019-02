Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (142/2019) Unfallflucht auf Volksbank-Parkplatz in Bad Lauterberg - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen), Schmiedestraße Mittwoch, 13. Februar 2019, in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 12.30 Uhr

BAD LAUTERBERG (mb) - Vermutlich beim Rückwärtsausparken hatte ein unbekannter Fahrzeugführer bereits letzten Mittwoch (13.02.19) in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank in der Schmiedestraße in Bad Lauterberg einen blauen VW Fox beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

Bei der Kollision wurde der VW an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 800 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen blauen Kleinwagen handeln.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524/963-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell