Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (145/2019) Polizei Hann. Münden rät zu Vorsicht! - Aktuelle Serie von Anrufen "Falscher Polizeibeamter"

Göttingen (ots)

Hann. Münden Donnerstag, 21. Februar 2019

HANN. MÜNDEN (jk) - Die Polizei Hann. Münden registriert aktuell in ihrem Zuständigkeitsgebiet eine Serie betrügerischer Telefonanrufe von "falschen Polizeibeamten" und auch "Enkeltrickbetrügern". Im Laufe des heutigen Vormittags (21.02.19) gingen bei den Ermittlern bereits rund 15 Hinweise aus der Bevölkerung dazu ein.

In den bekannt gewordenen Fällen versuchten die Anrufer unter Vorspiegelung fadenscheiniger Behauptungen gezielt Informationen über im Haus oder der Wohnung aufbewahrte Wertsachen oder auch vorhandene Tresore zu erlangen.

Alle Angerufenen reagierten nach Auskunft der Beamten zum Glück genau richtig und beendeten die Telefonate, ohne auf die Fragen geantwortet zu haben. Zu einem finanziellen Schaden ist es deshalb nach uns vorliegenden Informationen bislang nicht gekommen.

Die Ermittler der Polizei Hann. Münden schließen jedoch nicht aus, dass die Betrüger ihre Anrufserie solange weiter fortsetzen werden, bis sie doch noch zum "finanziellen Erfolg" kommen.

In den Anrufen tischen die Betrüger z. B. frei erfundene polizeiliche Informationen oder Geschehnisse auf, um die Angerufenen psychisch unter Druck zu setzen oder so sehr zu verunsichern, dass es schließlich zu einer Übergabe von Geld oder Wertsachen kommt.

Die Ermittler raten angesichts der aktuellen Anrufserie zu besonderer Vorsicht und empfehlen die Beachtung folgender Hinweise:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Auflegen sollten Sie, wenn: Sie nicht sicher sind, wer anruft. Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. Sie der Anrufer unter Druck setzt. Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Wenn Sie glauben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Weitere Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/ oder https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/vorsicht-falscher-polizist-112918.html.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell