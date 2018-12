POL-PPWP: Unfall sorgt für Rückstau - Vier Personen ins Krankenhaus eingeliefert

Nach einem Unfall am Donnerstagabend in der Lauterstraße kamen vier Personen vorsorglich ins Krankenhaus. Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Ein Unfall in der Lauterstraße sorgte am Donnerstagabend für Verkehrsbehinderungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Vier Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Ein 29-jähriger Paketzusteller fuhr mit seinem Wagen stadtauswärts. In Höhe des Japanischen Gartens wechselte er die Fahrspur. Hierbei kollidierte er mit einem vorausfahrenden Pkw. In dem Van saßen zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren. Aufgrund des heftigen Zusammenstoßes wurden die Pkw-Insassen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf etwa 8.000 Euro. Während der Dauer der Unfallaufnahme kam es in beide Fahrtrichtungen der Lauterstraße zu Verkehrsbehinderungen. |erf

