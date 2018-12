POL-PPWP: Informationen zum Spiel 1.FC Kaiserslautern - FC Würzburger Kickers

Kaiserslautern (ots) - Heimspiel "uffm Betze": Der 1.FC Kaiserslautern spielt am Samstag gegen die Würzburger Kickers. Für den Verein aus Kaiserslautern waren die letzten Tage äußerst turbulent. Unter einem neuen Coach, nämlich Sascha Hildmann, wollen die "Roten Teufel" nun das Ruder herumreißen. Doch da werden auch die Würzburger ein Wörtchen mitreden, denn lediglich ein Punkt trennt die beiden Vereine in der Tabelle. Fans beider Mannschaften können also einen spannenden 18. Spieltag in der Barbarossastadt erwarten. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Im Stadion werden rund 22.000 Fußballbegeisterte erwartet, darunter circa 250 Würzburg-Anhänger. Wie immer empfiehlt die Polizei eine frühe Anreise nach Kaiserslautern. Bitte beachten Sie jedoch, dass die B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz nach wie vor gesperrt ist. Um lange Wartezeiten im Straßenverkehr zu vermeiden, lohnt es sich auf das Park & Ride-Angebot zurückzugreifen. Die Shuttlebusse fahren wie gewohnt ab "Universität" und "Kaiserslautern-Ost". Vor und nach dem Spiel kann es zu einer Sperrung des 11-Freunde-Kreisels kommen.

Unser Social-Media-Team ist wieder im Einsatz und informiert via Twitter über Verkehr und Polizeieinsatz.

Wir wünschen allen einen schönen Spieltag! Bleibt friedlich!

