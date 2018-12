POL-PPWP: 31 Autos beschädigt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am späten Donnerstagabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen 20-Jährigen festgenommen. Ein Zeuge beobachtete gegen 22.45 Uhr im Bereich des Stadtparks einen Mann, der gegen mehrere Autos trat und die Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigte. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte trafen den 20-Jährigen auf dem Gelände eines Autohauses an, als er gerade dabei war, gegen einen Pkw zu treten. Der alkoholisierte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Aktuell sind der Polizei 31 beschädigte Fahrzeuge bekannt. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Als Motiv vermuten die Beamten, dass der Mann seinem Ärger Luft machen wollte, nachdem er wegen seines alkoholisierten Zustandes nicht in ein Wohnheim eingelassen wurde.

Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen. Den 20-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Zeugen, die den Mann beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

