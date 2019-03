Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbrecher in Wehringhausen gestellt

Hagen (ots)

Am Samstag,09.03.2019, gegen 01:15 Uhr, erhielt die Polizei Hagen einen Notruf in die Buscheystraße. Grund war ein Wohnungseinbruch mit dem Täter noch am Werk. An der Einsatzörtlichkeit angekommen,konnten die eingesetzten Beamten im Hinterhof des betroffenen Hauses den sodann flüchtenden Täter stellen. Dieser hatte gerade noch versucht sich in einem Gebüsch zu verstecken. Der Täter, ein 36 jähriger Mann, der in Hagen wohnt, wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen übernommen. (tr)

Rückfragen bitte an:

Leitstelle

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell