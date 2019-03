Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub auf Supermarkt

Hagen (ots)

Am Donnerstagabend, um 20:45 Uhr, betraten zwei Männer einen Supermarkt in der Friedensstraße. Ein Täter hielt einer Angestellten eine Pistole vor und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen und Geld herauszugeben. Die Frau kam der Aufforderung nicht nach, sondern rief laut um Hilfe und nach der Polizei. Daraufhin verließen beide Täter fluchtartig und ohne Beute den Laden und liefen über die Brüderstraße in Richtung Ischelandteich. Der Täter, der die angestellte bedrohte, war ca. 187 cm groß, hatte eine schlanke Statur und war 25-30 Jahre alt. Er trug einen grauen Kapuzenpulli und ein rotes Tuch, das über das Gesicht gezogen war. Seine Augen waren auffallend groß. Einen Akzent konnte die Angestellte nicht heraushören. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 02331-986-2066.

