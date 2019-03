Polizei Hagen

POL-HA: Handy verloren - Drogen gefunden

Hagen (ots)

Am Freitag Abend, 08.03.2019, beobachteten Zeugen einen jungen Mann, der auf der Fahrbahn der Gerhart-Hauptmann-Straße in Hagen lag. Die eintreffenden Polizeibeamten trafen einen 27 jährigen Hagener an, der auf der Suche nach seinem Handy war. Dieses hatte der junge Mann zuvor aus Ärger weggeworfen. Bei der Überprüfung des Hageners fanden sich dann aber dafür Betäubungsmittel. Neben dem Handy waren dann auch die Betäubungsmittel weg. Auf den Hagener kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. (tr)

