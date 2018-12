Boppard, Pfalzfeld (ots) - Boppard-Buchholz: Am 07.12.18 gegen 08:30 Uhr auf der L209 kam eine junge Fahrerin aufgrund von Unachtsamkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. An ihrem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde die Fahrerin nicht verletzt.

Pfalzfeld: Am 07.12.18 gegen 11:30 Uhr kam der Fahrer eines PKW auf der L215 in Richtung der Autobahnauffahrt Pfalzfeld aufgrund einer der Witterung nicht angepassten Geschwindigkeit von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Daraufhin überschlug sich der Wagen und blieb auf der Fahrbahn dem Dach liegen. Der sich alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer konnte sein Auto noch selbst verlassen, wurde aber anschließend aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde der Einsatz mit 18 Einsatzkräften unterstützt.

Boppard-Buchholz: Aufgrund erheblicher Alkoholisierung kam der Fahrer eines Mini-Vans gegen 01:00 Uhr in der Ortslage Boppard-Buchholz von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Durch den Zusammenstoß verlor der Fahrer die vordere Stoßstange mitsamt des Kennzeichens. Dies wurde von einer Zeugin der Polizei Boppard gemeldet. Nach dem Unfall konnte der Fahrer nur noch wenige Meter weiter fahren und floh im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle. Auch dies wurde von einem aufmerksamen Zeugen der Polizei mitgeteilt. Gegen 02:00 Uhr meldete ein weiterer Zeuge, dass ein Mann vor seiner Tür in der Ortslage Herschwiesen stehe und ihm gesagt habe, dass er einen Verkehrsunfall gehabt habe. Die Beschreibung des Mannes deckte sich vollständig mit der Beschreibung der Zeugen des Unfalls. Der bulgarische Fahrer wurde festgenommen und zur Entnahme einer Blutprobe in die Notdienstzentrale nach Emmelshausen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42%o. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

