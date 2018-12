POL-PDKO: Polizei Simmern - Pressebericht Wochenende

Simmern (ots) - Mehrere Verkehrsbehinderungen durch starke Sturmböen sowie ein Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person aufgrund eines umgestürzten Baumes

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der L223 zwischen Rheinböllen und Mörschbach ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer eines Pkw leicht verletzt wurde. Der Pkw musste einem auf der Fahrbahn liegenden Baum, welcher durch Sturmböen umgeweht worden war, ausweichen und landete im Graben. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der umgestürzte Baum musste durch die Feuerwehr beseitigt werden.

Weiterhin kam es in der Nacht zum Sonntag im Dienstgebiet der PI Simmern zu weiteren Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume und Straßenschildern. Hier waren die Straßenmeistereien und Feuerwehren für die Räumarbeiten im Einsatz.

In Kirchberg in der Bahnhofstraße wurden mehrere übereinandergestapelte Gitterboxen auf einem Firmengelände umgeweht und beschädigten eine Zaunanlage. Die in den Gitterboxen gelagerten Kunststoffrohre verteilten sich auf der Bahnhofstraße und mussten durch die eingesetzten Polizeibeamten von der Fahrbahn entfernt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Tel: 06761-9210

pisimmern@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell